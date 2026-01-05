Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
05.01.2026 23:13:46
Stock Market Today, Jan. 5: Dow Hits Record High on Energy Stocks Rally After Venezuela Developments
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.65% to 6,902.74, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.69% to 23,395.82, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) climbed 1.23% to 48,977.17, with the Dow notching a record high on energy strength.Energy and bank shares led gains as oil majors including Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), and ExxonMobil (NYSE:XOM) rallied on hopes of expanded access to Venezuelan reserves, while mega-cap tech such as Amazon (NASDAQ:AMZN) advanced on renewed AI enthusiasm and upbeat analyst calls.The ousting of Venezuala's Nicolás Maduro didn't shake the markets today. Rather, it ignited a rally in energy stocks that could be involved in expanding that country's oil industry. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Incmehr Nachrichten
|
31.12.25
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dow von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.12.25
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.12.25
|Merz: 'Lage der chemischen Industrie erfüllt uns mit Sorge' (dpa-AFX)
|
14.12.25
|Grüne fordern mehr Verantwortung für ostdeutsche Chemie (dpa-AFX)
|
10.12.25