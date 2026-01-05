Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
05.01.2026 23:59:44
Stock Market Today, Jan. 5: Nu Holdings Sets New High
Nu Holdings (NYSE:NU), a Latin American digital banking firm, finished Monday at $17.94, up 5.41% after setting a new intraday record. Monday’s trading highlighted investor focus on Latin American fintech growth as we move into a new year.Nu Holdings IPO'd in 2021 and has grown almost 60% since going public. Trading volume today reached 67.9 million shares, coming in about 87% above its three-month average of 36.9 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.64% to finish at 6,903, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.69% to 23,396. Among digital banking peers, Itaú Unibanco (NYSE:ITUB) and Banco Bradesco (NYSE:BBD) both posted gains as investors assess the potential in Brazilian financial services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
