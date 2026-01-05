Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
05.01.2026 23:25:17
Stock Market Today, Jan. 5: NuScale Power Surges on Nuclear Policy Tailwinds
NuScale Power (NYSE:SMR), a startup focused on developing small modular (nuclear) reactors, closed Monday’s session at $18.78, up 15.14%. Trading volume reached 62.6 million shares, coming in about 157% above its three-month average of 24.3 million shares.Monday’s move came during a renewed rally in nuclear energy names, with investors watching U.S. policy support and interest in the potential for small modular reactors. NuScale Power IPO'd in 2022 and has grown 87% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.64% to 6,903, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.69% to finish at 23,396. Within nuclear power technology, industry peers BWX Technologies (NYSE:BWXT) and GE Aerospace (NYSE:GE) both saw gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
