Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
06.01.2026 23:15:10
Stock Market Today, Jan. 6: Dow Jones Sets Record High As Tech Rally Continues
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.62% to 6,944.82, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.65% to 23,547.17 as Big Tech extended its New Year rally, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDEX: ^DJI) gained 0.99% to 49,462.08, a record high as it closed above 49,000 for the first time.Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) jumped on the back of analyst upgrades and enthusiasm for agentic AI. Sandisk Corporation (NASDAQ:SNDK) soared after Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang said the memory storage chip market was underserved. Software names RingCentral (NYSE:RNG) and HubSpot (NYSE:HUBS) also advanced on optimism around AI-driven cloud demand.Both the S&P 500 and the Dow Jones set new records today, extending an "everything rally" that also saw gold, silver, and copper near their highs. It is unusual to see safe-haven assets surge alongside equities, and this shift in investor behaviour could be driven by geopolitical uncertainty and AI driven demand for metals.
Analysen zu Dow Inc
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|21,20
|-2,75%