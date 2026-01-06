Dow Aktie

Stock Market Today, Jan. 6: Dow Jones Sets Record High As Tech Rally Continues

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.62% to 6,944.82, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.65% to 23,547.17 as Big Tech extended its New Year rally, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDEX: ^DJI) gained 0.99% to 49,462.08, a record high as it closed above 49,000 for the first time.Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) jumped on the back of analyst upgrades and enthusiasm for agentic AI. Sandisk Corporation (NASDAQ:SNDK) soared after Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang said the memory storage chip market was underserved. Software names RingCentral (NYSE:RNG) and HubSpot (NYSE:HUBS) also advanced on optimism around AI-driven cloud demand.Both the S&P 500 and the Dow Jones set new records today, extending an "everything rally" that also saw gold, silver, and copper near their highs. It is unusual to see safe-haven assets surge alongside equities, and this shift in investor behaviour could be driven by geopolitical uncertainty and AI driven demand for metals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
