Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
|
06.01.2026 23:17:43
Stock Market Today, Jan. 6: Grab Rallies on AI Robotics Deal to Boost Delivery Automation
Grab (NASDAQ:GRAB), a Southeast Asian superapp for rides and deliveries, closed Tuesday at $5.27, up 3.54%. Grab IPO'd in 2020 and has fallen 56% since going public. Trading volume reached 70.7 million shares, approximately 52% above its three-month average of 46.5 million shares.Tuesday’s move came as traders reacted to premarket news that Grab is acquiring AI robotics firm Infermove.The S&P 500 rose 0.62% to 6,945, while the Nasdaq Composite gained 0.65% to 23,547. Industry peers Uber Technologies and Lyft also advanced, as the market moved the vast majority of growth stocks (not just ride-hailing businesses) higher on a broadly positive day.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
