Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
06.01.2026 23:48:46
Stock Market Today, Jan. 6: Micron Technology Surges on AI Memory Demand
Micron Technology (NASDAQ:MU), a leading memory and storage solutions producer, closed Tuesday at $343.43. It rose 10.02% in today's session and 16.67% in the past five days. Trading volume reached 47.9 million shares, coming in about 84% above its three-month average of 26.0 million shares.Tuesday’s move comes as enthusiasm continues to grow around an AI-driven memory demand. Micron has already sold out its advanced chips for 2026. Micron Technology IPO'd in 1984 and has grown 24,213% since going public. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 0.62% to finish at 6,945, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.65% to close at 23,547. Within memory chip suppliers, shares of Sandisk (NASDAQ:SNDK) spiked 27.56%, underscoring how AI server and high-bandwidth memory demand is lifting the sector. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Micron Technology Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 845,00
|-0,70%
|Micron Technology Inc.
|288,65
|-1,87%