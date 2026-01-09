Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
09.01.2026 23:33:27
Stock Market Today, Jan. 9: Intel Surges After Trump Praises CEO Lip-Bu Tan and Touts U.S. Chip Leadership
Intel (NASDAQ:INTC), designer and manufacturer of microprocessors and related semiconductor products, rose 10.8% to $45.55 on Friday. Intel IPO'd in 1980 and has grown 13,893% since going public. Trading volume reached 182.5 million shares, doubling its three-month average of 91 million.Friday's move followed comments from President Trump praising Intel and CEO Lip-Bu Tan.The S&P 500 added 0.64% to finish at 6,966, while the Nasdaq Composite rose 0.81% to close at 23,671. Within the semiconductor industry, peers Advanced Micro Devices slipped 0.74% and Nvidia slid 0.12%, underscoring Intel's outperformance as investors digest the ever-shifting semiconductor landscape amid AI's rise to prominence.
