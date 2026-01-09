Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
09.01.2026 23:37:43
Stock Market Today, Jan. 9: NuScale Power Jumps After Bank of America Upgrade
NuScale Power (NYSE:SMR), a developer of small modular reactor (SMR) technology for carbon-free power generation, closed Friday at $20.52, up 4.3%. NuScale Power IPO'd in 2022 and has grown 104% since going public. Trading volume reached 49.3 million shares, coming in about 87% above versus its three-month average of 26.3 million shares.Friday's session saw investors responding to a Bank of America (NYSE:BAC) rating upgrade for NuScale Power and tracking how nuclear power demand is evolving for AI data centers. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.64% to finish at 6,966, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) climbed 0.81% to close at 23,671. Among Nuclear Power industry peers, GE Aerospace (NYSE:GE) gained 2.27% and BWX Technologies (NYSE:BWXT) rose 4.28%, highlighting renewed interest in small modular reactor growth prospects.Market watchers have been focusing on the increasing power needs for the growing data center projects to support AI training and inference. NuScale wants to lead the way with its SMR solution. Today, Bank of America analysts upgraded the company, assigning a $28 per share price target. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
