Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 22:54:14

Stock Market Today, Jan. 9: Opendoor Technologies Jumps After Trump Unveils $200 Billion Mortgage Bond Plan

Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN), an online home-buying platform, closed Friday at $7.29, up 13.37%. Opendoor Technologies IPO'ed in 2020 and has fallen 33% since going public. Trading volume reached 165.2 million shares, about 64% above its three-month average of 101 million shares.Friday’s catalyst was President Donald Trump’s $200 billion U.S. mortgage bond purchase plan, and investors are now watching how lower mortgage rates could support housing activity. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.65% to finish at 6,966, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.81% to 23,671. Within real estate technology, industry peer Zillow Group (NASDAQ:Z) slipped 1.72% even as Opendoor rallied. Investors are weighing how policy-driven housing demand may reshape competitive dynamics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc

mehr Nachrichten