Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
09.01.2026 22:54:14
Stock Market Today, Jan. 9: Opendoor Technologies Jumps After Trump Unveils $200 Billion Mortgage Bond Plan
Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN), an online home-buying platform, closed Friday at $7.29, up 13.37%. Opendoor Technologies IPO'ed in 2020 and has fallen 33% since going public. Trading volume reached 165.2 million shares, about 64% above its three-month average of 101 million shares.Friday’s catalyst was President Donald Trump’s $200 billion U.S. mortgage bond purchase plan, and investors are now watching how lower mortgage rates could support housing activity. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.65% to finish at 6,966, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) rose 0.81% to 23,671. Within real estate technology, industry peer Zillow Group (NASDAQ:Z) slipped 1.72% even as Opendoor rallied. Investors are weighing how policy-driven housing demand may reshape competitive dynamics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc
|
07.11.25
|Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Opendoor Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.09.25