Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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01.07.2026 22:59:40

Stock Market Today, July 1: Nike Jumps After Quarterly Results Beat Analyst Estimates

NIKE (NYSE:NKE), a global athletic footwear and apparel designer, marketer, and seller, closed at $43.14, up 5.09%. The stock rose after premarket results beat estimates, though investors are watching tariff-related profit support and a cautious revenue outlook. Trading volume reached 74.5M shares, coming in about 181% above its three-month average of 26.5M shares.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,485, down 0.19%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,040, down 0.66%. Among footwear and apparel retail, focused on athletic and sportswear products peers, Adidas closed at $102.83, up 0.25%, and Under Armour closed at $6.59, up 3.13%, as investors weighed brand demand and a 2026 FIFA World Cup backdrop.While Nike’s revenue dipped 1% and the company delivered an otherwise mixed earnings report, the stock rose higher today. I think this reaction has more to do with Nike’s stock being down 73% over the last five years than anything incredible highlighted in Q4.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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