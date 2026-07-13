Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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13.07.2026 18:14:50
Stock Market Today, July 13: Energy Stocks Cushion Dow as Tech Slides on Geopolitical Tensions
As of 11:45 a.m. ET, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.39% to 7,546.18, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slid 0.92% to 26,039.24 on tech weakness, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) dipped 0.21% to 52,528.23, somewhat cushioned by energy names.A sharp rise in oil prices aided energy-linked Dow components while semiconductor names stayed under pressure after steep declines in SK Hynix (NASDAQ:SKHY) and Samsung Electronics; pockets of resilience appeared in select large-cap tech like Apple (NASDAQ:AAPL) and biotech name Biogen (NASDAQ:BIIB) on upbeat analyst calls.Geopolitical strife continued to influence stocks as the U.S. and Iran traded words and military strikes. That led global equity markets to take a risk-off stance as oil prices rose about 5%. Tech names in Asia sank overnight, and that continued after U.S. markets opened.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|ROUNDUP/Aktien New York: Kaum Bewegung - Börsendebüt von SK Hynix im Fokus (dpa-AFX)
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