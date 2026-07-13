SK hynix Aktie

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WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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13.07.2026 18:28:18

Stock Market Today, July 13: SK Hynix Tumbles 15% in South Korea, Leading Semiconductor Drop at Midday

At midday, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 1.06% to 26,002.95, and the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.49% to 7,538.37 as growth sectors faltered, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) declined 0.26% to 52,501.95.Gold prices dropped 1.78% to $4,015.70 as of midday, and the 10-Year Treasury yield rose 0.03% to 4.60%. Consumer defensive stocks gained 1.03% while healthcare stocks dropped 1.08%.Memory stocks dipped this morning after SK Hynix stocks plunged in South Korea. Last week, the chipmaker soared after its debut on U.S. exchanges, but today, investors sold off following a brokerage report suggesting it may not meet its quarterly profit estimates. The jitters dragged on peers, including Micron Technology, Seagate Technology, and Sandisk. Biogen gained following a Truist upgrade citing optimism for the company’s Alzheimer’s pipeline. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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