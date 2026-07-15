American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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15.07.2026 23:04:21
Stock Market Today, July 15: American Airlines Is About to Announce Earnings: Here's What Investors Are Watching
American Airlines Group (NASDAQ:AAL), the passenger and cargo airline, closed at $15.63, down 0.26%. Investors are waiting for July 23 earnings for clues on demand and guidance. Other domestic airlines began reporting results after the close today.Trading volume reached 181.0 million shares, coming in about 83% above its three-month average of 99.2 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 19% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 0.38% to 7,572, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.62% to 26,269. Among passenger airlines and air freight transportation peers, Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed at $85.96, up 0.53%, and United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL) closed at $120.97, up 0.52%, as investors parsed airline-demand signals and upcoming earnings readouts.United Airlines kicked off this reporting cycle, and it topped estimates for both earnings and revenue. It also lifted the lower end of its full-year earnings range. The story for United will likely also be heard from other carriers, including American.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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