AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 22:47:02

Stock Market Today, July 16: AST SpaceMobile Falls on $1B Convertible Notes Offering

AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS), a space-based cellular broadband provider, closed at $55.01, down 17.04%. The stock fell after a $1 billion convertible notes offering, as investors are watching the progress of satellite deployment and future competition.Trading volume reached 52.2 million shares, coming in about 13% above its three-month average of 22.7 million shares. AST SpaceMobile IPO'd in 2019 and has grown 463% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.51% to 7,534, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.47% to 25,882. Among satellite telecommunications and direct-to-device connectivity peers, Globalstar (NASDAQ:GSAT) fell 1.24% to $79.53, while Iridium Communications (NASDAQ:IRDM) declined 4.23% to $46.61.AST SpaceMobile continues to expand its fleet to build a space-based cellular broadband network. It takes capital to build and launch those satellites, and the company just announced a $1 billion convertible debt offering to help fund its growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten