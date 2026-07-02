UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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02.07.2026 23:34:21
Stock Market Today, July 2: UiPath Gains as Agentic Automation Strategy Faces Earnings Test
UiPath (NYSE:PATH), an agentic automation software platform, closed at $11.69, up 1.21%. The stock was tracking its automation story in premarket trading, and investors are watching the next earnings date as the near-term catalyst.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,483.24, unchanged from the previous session. The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,832, down 0.80%. Among enterprise software and business process automation peers, Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $390.49, up 1.62%, and Salesforce (NYSE:CRM) ended at $166.11, up 1.76%.UiPath’s gain kept investors focused on whether its agentic automation strategy can translate into stronger annual recurring revenue growth, customer expansion, and operating leverage. The company is trying to move beyond traditional robotic process automation and position itself as an orchestration layer for complex enterprise workflows, where AI agents, robots, people, applications, and data can work together inside governed business processes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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