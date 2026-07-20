Hut 8 Aktie
WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043
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20.07.2026 23:57:56
Stock Market Today, July 20: Hut 8 Surges 10% as Geopolitical Tensions Weigh on Broader Market
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.19% to 7,443, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) edged 0.05% lower to 25,508, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) lost 0.59% to 51,839 as an early-session semiconductor rally lost steam amid mounting geopolitical concerns.Gold prices gained 0.10% to $4,008.09 as of U.S. market close, and the 10-Year Treasury yield gained 0.02% to 4.59%. Communications and energy stocks led gainers, while technology and industrials fell the most.Alphabet gained over 3% in intraday trading following reports of a new internal AI chip, before slipping back slightly. Hut 8 surged after announcing a $9.8 billion (artificial intelligence) AI data center lease. Semiconductor and AI infrastructure stocks edged upwards, with Advanced Micro Devices, Micron Technology, Intel, and Coherent all rising. Nike shares fell as geopolitical tensions weighed on global consumer sentiment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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