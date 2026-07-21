UTZ Brand a Aktie
WKN DE: A2QCQ3 / ISIN: US9180901012
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21.07.2026 23:02:15
Stock Market Today, July 21: Utz Brands Surges on $2.9 Billion Take-Private Deal. Here's the Lesson for Investors.
Utz Brands (NYSE:UTZ), a snack foods producer, closed at $14.06, up 88.72%. The stock surged after Utz announced a definitive agreement to be taken private in a $2.9 billion all-cash deal. It may only be an arbitrage play now, but there’s still a lesson for all investors.Trading volume reached 60.6 million shares, coming in about 2,000% above its three-month average of 2.9 million shares. Utz Brands IPO'd in 2018 and has grown 46% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,509, up 0.89%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,837, up 1.29%. In packaged food — savory snack foods and salty snack manufacturing, The Campbell's Company (NASDAQ:CPB) closed at $22.34, up 1.13%, while Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) closed at $59.86, down 0.68%, as investors weighed the Utz take-private deal against broader snack-category trading.Utz shares soared after the company announced an all-cash buyout by Germany’s Intersnack Group. The $14.25 per share buyout price represented a 91% premium over yesterday’s closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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