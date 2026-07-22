Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.07.2026 23:50:42
Stock Market Today, July 22: Nasdaq Slides Prior to Tesla and Alphabet's Earnings After Market Close
Falling 0.57% to 25,691, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) led the market lower as rising oil prices pressured growth stocks, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.13% to 7,499 and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) finished nearly flat, down 0.01% to 52,219.Gold prices gained 1.49% to $4,137.10 as of U.S. market close and the 10-Year Treasury yield rose 0.03% to 4.63%, as the Utilities sector climbed while Communication Services and Healthcare shares finished lower.Super Micro Computer rocketed 26% on a record backlog, while AT&T smashed EPS expectations, sending its stock 4% higher. Elsewhere, Rocket Lab stock opened higher, but sold off to end the day largely flat after announcing a $266 million contract with the U.S. government for 12 suborbital launches.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
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|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)