Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 23:50:42

Stock Market Today, July 22: Nasdaq Slides Prior to Tesla and Alphabet's Earnings After Market Close

Falling 0.57% to 25,691, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) led the market lower as rising oil prices pressured growth stocks, while the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.13% to 7,499 and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) finished nearly flat, down 0.01% to 52,219.Gold prices gained 1.49% to $4,137.10 as of U.S. market close and the 10-Year Treasury yield rose 0.03% to 4.63%, as the Utilities sector climbed while Communication Services and Healthcare shares finished lower.Super Micro Computer rocketed 26% on a record backlog, while AT&T smashed EPS expectations, sending its stock 4% higher. Elsewhere, Rocket Lab stock opened higher, but sold off to end the day largely flat after announcing a $266 million contract with the U.S. government for 12 suborbital launches.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten