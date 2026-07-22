Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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22.07.2026 22:38:36
Stock Market Today, July 22: Super Micro Computer Surges on Record Q4 Orders and Surprise Margin Beat
Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), an AI-optimized server and storage systems provider, closed at $30.56, up 19.84%. A preliminary fiscal fourth-quarter update pointed to gross margins about double the forecast and record orders. Investors are watching the Aug. 11 earnings report for confirmed figures and order conversion.Trading volume reached 159.3 million shares, coming in about 204% above its three-month average of 52.4 million shares. Super Micro Computer IPO'd in 2007 and has grown 3,389% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.13% to 7,499, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 0.57% to 25,691. Among computer hardware and AI server/storage systems peers, Dell Technologies (NYSE:DELL) rose 9.32% to $441.80, and Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) gained 3.02% to $48.13, reflecting continued investor interest in AI infrastructure spending.Super Micro Computer’s preliminary fourth-quarter update impressed investors with its gross margin prediction more than anything. While a record backlog aided by over $60 billion in new orders was also welcome news, revenue for the quarter will come in at the low end of the company’s guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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