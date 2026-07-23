Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
|
23.07.2026 23:29:31
Stock Market Today, July 23: Cleveland-Cliffs Stock Soars on Robust Steel Demand and Pricing
Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF), an integrated flat-rolled steel and iron ore producer, closed at $10.96, up 15.98%. Quarterly results and upbeat guidance drove the gain; investors are watching second-half earnings and third-quarter adjusted EBITDA.Trading volume reached 64.1 million shares, coming in about 223% above its three-month average of 19.8 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.21% to 7,408, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 2.15% to 25,138. Among other domestic flat-rolled steel manufacturing names, Nucor (NYSE:NUE) closed at $241.15, up 2.23%, while Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) closed at $240.57, up 0.81%, highlighting firmer trading in domestic steel peers.Cleveland-Cliffs confirmed today that the domestic steel market is thriving. Revenue improved both sequentially and year over year as steel pricing and demand remain strong. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.
|
22.07.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.04.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)