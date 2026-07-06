AMC Entertainment Aktie

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WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000

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06.07.2026 23:45:02

Stock Market Today, July 6: AMC Entertainment Falls as Share Sales Complicate Summer Box Office Rebound

AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC), a theatrical motion picture exhibition and cinema operations company, closed at $1.74, down 7.93%.  Investors are monitoring the upcoming earnings webcast and summer box office performance closely. S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,537.43, up 0.72%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,121, up 1.12%. Among movie theater exhibition and cinema operations peers, Cinemark Holdings (NYSE:CNK) closed at $29.95, down 5.01%, and IMAX (NYSE:IMAX) closed at $37.33, down 6.39%, showing weak trading across the group.AMC’s decline came as selected theater stocks traded lower, with investors weighing the company’s recent capital raises against improving box-office trends. The $150 million at-the-market offering and $200 million registered direct offering added liquidity and supported debt-reduction efforts, but the new share issuance keeps dilution central to the stock’s near-term debate.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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