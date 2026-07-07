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07.07.2026 23:31:56

Stock Market Today, July 7: AMC Slides as Box Office Success Fails to Ease Dilution Concerns

AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC), a theatrical motion picture exhibition and cinema operations provider, closed at $1.72, down 1.15%. AMC stock pushed upward in June on strong summer attendance, but has struggled since the firm’s equity offer.Trading volume reached 52.6 million shares, coming in about 35% above its three-month average of 39.0 million shares. AMC Entertainment Holdings IPO'd in 2013 and has fallen 99% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,504, down 0.45%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,819, down 1.16%. Among movie theater rivals, Cinemark Holdings closed at $29.42, down 1.77%, and Marcus closed at $21.94, down 1.83%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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