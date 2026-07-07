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07.07.2026 23:05:46

Stock Market Today, July 7: Eos Energy Slides After Power Project Selection News

Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), a U.S.-made zinc-based long-duration grid battery storage systems provider, closed at $4.74, down 6.32%. Premarket project-selection news did not prevent a midday slide, and investors are watching the expected late July earnings report next.Trading volume reached 54.4 million shares, coming in almost twice its three-month average of 27.6 million shares. Eos Energy Enterprises IPO'd in 2020 and has fallen 53% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.45% to 7,503, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) dropped 1.16% to 25,819. Among electrical equipment and components; long-duration battery energy storage systems peers, Fluence Energy (NASDAQ:FLNC) closed at $16.20, down 9.09%, and Stem (NYSE:STEM) finished at $7.18, down 7.83%, pointing to weakness across the storage group.Earlier this year, Eos and private equity firm Cerberus launched Frontier Power USA, an independent development and investment company. Frontier is dedicated to building, owning, and operating a wide range of long-duration battery energy storage projects utilizing Eos's innovative battery technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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