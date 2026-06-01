AMC Entertainment Aktie
WKN DE: 869004 / ISIN: US0016691000
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01.06.2026 23:16:52
Stock Market Today, June 1: AMC Entertainment Surges After Reporting 25.5 Million May Moviegoers
AMC Entertainment (NYSE:AMC), a global movie theater operator, closed Monday at $2.11, up 21.97%. The stock moved higher after data showed 25.5 million May visitors -- its strongest May figures since 2019. Investors are watching to see whether elevated attendance and blockbuster releases can sustain 2026 box-office momentum. Trading volume reached 115.3 million shares, about 276% above its three-month average of 30.6 million shares. AMC Entertainment IPO'd in 2013 and has fallen 99% since going public.The S&P 500 added 0.27% to finish Monday at 7,600, while the Nasdaq Composite rose 0.42% to close at 27,087. Among entertainment peers, Cinemark closed at $31.01 (up 10.75%), and Reading International ended at $1.23 (up 8.85%), reflecting renewed enthusiasm for theater operators.AMC just reported its strongest May attendance since 2019, and the market seems optimistic that a turnaround could be in store. CEO Adam Aron noted that this blockbuster-aided boost could continue throughout 2026, anchored by big upcoming releases like “Toy Story 5, Supergirl, and Minions and Monsters.”Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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