Hewlett Packard Enterprise Aktie
WKN DE: A140KD / ISIN: US42824C1099
|
01.06.2026 22:44:31
Stock Market Today, June 1: Hewlett Packard Enterprise Jumps After Beating Revenue and Earnings Forecasts
Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE), which provides servers, storage, networking, and AI solutions for businesses, closed Monday at $47.06, up 9.35%. The stock moved even higher after hours, following HPE's impressive earnings and guidance beats. As of 4:30 p.m. ET, HPE stock is up roughly 30% in after-market trading. Trading volume reached 75.6 million shares, about 287% above its three-month average of 19.6 million shares. Hewlett Packard Enterprise IPO'd in 2015 and has grown 389% since going public.The S&P 500 added 0.27% to finish Monday’s session at 7,600, while the Nasdaq Composite rose 0.42% to close at 27,087. Within enterprise technology solutions, Dell Technologies closed at $465.96, gaining 10.70%, and NetApp finished at $179.70, up 3.10%, underscoring strong interest in AI-focused infrastructure providers.Despite already rising 13% on Friday (buoyed by its main peer, Dell’s impressive results), and moving 9% higher during market hours today, Hewlett Packard Enterprise has soared again after hours on the back of some truly impressive Q2 earnings results.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
18:01
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
16:04
|S&P 500-Wert Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:02
|Handel in New York: S&P 500 gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
10:00
|KI-Boom treibt HP Enterprise an - Umsatzziele deutlich angehoben (dpa-AFX)
|
31.05.26
|Ausblick: Hewlett Packard Enterprise gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)