Broadcom Aktie

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WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

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10.06.2026 23:51:12

Stock Market Today, June 10: Broadcom Falls as Strong AI Quarter Tests Stock’s Premium Valuation

Broadcom (NASDAQ:AVGO), a semiconductor and infrastructure software supplier, closed Wednesday at $372.1, down 5.12%. The stock fell as investors continued reacting to its recent fiscal Q2 2026 earnings (period ended May 3, 2026), cautious AI guidance, and mixed analyst commentary while watching how AI chip demand and margins evolve.The company’s trading volume reached 37.4 million shares, which is about 48% above compared with its three-month average of 25.4 million shares. Broadcom went public in 2009 and has grown 22869% since its IPO. The broader markets weakened Wednesday, with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) falling 1.61% to 7,266.99 and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) sliding 1.98% to 25,169.50. Within semiconductors, industry peers Texas Instruments (NASDAQ:TXN) closed at $282.01 (-2.29%) and Analog Devices (NASDAQ:ADI) finished at $392.67 (-2.95%), reflecting pressure across chipmakers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
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