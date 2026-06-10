Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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10.06.2026 23:41:46
Stock Market Today, June 10: Robinhood Markets Rises on IPO Underwriting Announcement
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), a commission-free trading platform for stocks and crypto, closed Wednesday at $86.36, up 3.09%. The stock moved higher after CEO Vlad Tenev said it had regulatory approval to underwrite IPOs.Trading volume reached 41.3 million shares, coming in about 41% above its three-month average of 29.2 million shares. Robinhood Markets IPO'd in 2021 and has grown 127% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.62% to 7,267 on Wednesday, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost 1.98% to finish at 25,170. Within capital markets, industry peers Charles Schwab closed at $89.27, up 0.56%, and Interactive Brokers Group ended at $85.42, down 1.05%, underscoring mixed brokerage sentiment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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