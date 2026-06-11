Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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11.06.2026 23:09:23
Stock Market Today, June 11: Oracle Falls After AI Spending Guidance Sparks Cash Flow Concerns
Oracle (NYSE:ORCL), an enterprise software and cloud services provider, closed Thursday at $184.10, down 8.53%. The stock dropped after its fiscal Q4 earnings beat was overshadowed by guidance for sharply higher AI-related capital spending and negative free cash flow. Trading volume reached 63.1 million shares, about 128% above its three-month average of 27.6 million shares. Oracle IPO'd in 1986 and has grown 290,861% since going public.The S&P 500 rose 1.73% to finish Thursday at 7,393, while the Nasdaq Composite gained 2.54% to close at 25,810. Within software and infrastructure names, Microsoft closed at $390.34, down 1.77%, and Salesforce finished at $166.49, falling 2.59%, outperforming Oracle’s steeper decline.By most measures, Oracle’s Q4 results were excellent:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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