Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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15.06.2026 23:13:18

Stock Market Today, June 15: Joby Aviation Jumps on Positive Consumer Sentiment on eVOTLs

Joby Aviation (NYSE:JOBY), an electric air-taxi (eVOTLs) developer, closed Monday at $9.69, up 5.85%. The stock is reacting to a recent Jefferies consumer survey on eVOTLs. Investors are watching how quickly eVOTLs will be adopted by the public -- and just how much they’re willing to pay per trip. Trading volume reached 50.8 million shares, about 82% above its three-month average of 27.9 million shares. Joby Aviation IPO'd in 2020 and has fallen 8% since going public.The S&P 500 rose 1.67% to 7,555, while the Nasdaq Composite gained 3.07% to finish at 26,684. Within airports & air services names, Archer Aviation closed at $5.55, up 9.25%, and Eve finished at $2.93, adding 8.12% as eVTOL interest stayed elevated.Findings from a Jefferies consumer survey on eVOTLs emerged today, showing that 50% of the public know what eVOTLs are and that a surprising 79% of respondents expressed some degree of interest in trying the new “flying taxis.” Only 21% of respondents were not interested in the prospect of riding in one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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