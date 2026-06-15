NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.06.2026 23:14:57
Stock Market Today, June 15: Nvidia Jumps as Markets Soar on Peace Hopes
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose 1.65% to 7,554.29 as oil slid on U.S.–Iran peace hopes, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) jumped 3.07% to 26,683.94 on an AI‑led tech surge. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 0.92% to 51,671.03, a record close.Nvidia climbed as investors absorbed a heavily oversubscribed bond deal and fresh buyback plans. Meta Platforms, Micron Technology, and Western Digital rallied sharply on renewed enthusiasm for artificial intelligence (AI), semiconductors, and data‑center spending. SpaceX surged almost 20%, dramatically extending its gains following Friday’s IPO. Risk sentiment returned to markets as Wall Street responded to the signing of a memorandum of understanding between the U.S. and Iran. Gold and Bitcoin gained. Most sectors in the S&P 500 were in the green today, with industrials and technology leading the way.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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