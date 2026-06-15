Payoneer Aktie

Payoneer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTHF / ISIN: US70451X1046

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15.06.2026 23:39:05

Stock Market Today, June 15: Payoneer Global Jumps After Nuvei Agrees to Acquire Company for $2.75 Billion

Payoneer Global (NASDAQ:PAYO), which provides cross-border payment solutions for SMBs, closed Monday at $7.03, up 4.15%. The stock moved higher after news that Nuvei agreed to acquire Payoneer for $7.40 per share in cash. Trading volume reached 78.4 million shares, about 1,191% above its three-month average of 6.1 million shares. Payoneer Global IPO'd in 2020 and has fallen 27% since going public.The S&P 500 rose 1.67% to 7,555, while the Nasdaq Composite gained 3.07% to finish at 26,684. Within financial technology, industry peers Paymentus closed at $21.26, up 0.66%, and Flywire ended at $15.31, gaining 4.08% as digital payments names advanced.Roughly one week after takeover buzz about Nuvei acquiring Payoneer for $2.7 billion originally hit the press, the two companies agreed to a $2.75 billion deal, confirming the rumors. Since the acquisition rumors first leaked, Payoneer stock has risen an additional 8%, narrowing the gap between its $7.03 share price and Nuvei’s updated $7.40 cash offer. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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