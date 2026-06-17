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WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051

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17.06.2026 23:45:25

Stock Market Today, June 17: Eos Energy Enterprises Jumps After Announcing New Battery Storage Partnership

Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE), a zinc-based long-duration battery storage systems provider, closed at $7.60, up 11.60%. Eos Energy rose after announcing an exclusive long-duration storage partnership in Germany, Austria, and Switzerland. Investors will now be watching late-July earnings for execution updates.Trading volume reached 47.2M shares, coming in about 83% above its three-month average of 25.8M shares. Eos Energy Enterprises IPO'd in 2020 and has fallen about 22% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.20% to 7,420, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 1.34% to 26,022. Among electric utilities equipment and battery energy storage systems peers, Fluence Energy (NASDAQ:FLNC) closed at $23.42, down 2.09%, while Bloom Energy (NYSE:BE) closed at $284.99, up 1.46%.While much of the market dropped sharply after the Federal Reserve rate decision and new chairman Kevin Warsh’s comments afterward, Eos stock held its gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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