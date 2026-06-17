NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.06.2026 00:27:03
Stock Market Today, June 17: Marvell Rises as AI Bookings Build on Nvidia-Linked Momentum
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), a data infrastructure semiconductor provider, closed at $289.54, up 3.90%. Premarket comments from Nvidia's CEO and a new $2 billion AI chip alliance lifted the stock, while investors are watching AI bookings and data-center demand next.The company’s trading volume reached 48.6M shares, which is about 38% above its three-month average of 36.1M shares. Marvell Technology IPO'd in 2000 and has grown 1,932% since going public.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,420.10, down 1.19%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 26,021.66, down 1.34%. Among semiconductor and data infrastructure peers, Broadcom (NASDAQ:AVGO) closed at $392.90, up 4.30%, while Nvidia (NASDAQ:NVDA) closed at $204.65, down 1.33%, highlighting a mixed session across the sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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