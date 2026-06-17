Nu Holdings Aktie

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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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18.06.2026 00:01:28

Stock Market Today, June 17: Nu Holdings Rises as AI Credit Models Lift Lending Outlook

Nu Holdings (NYSE:NU), a Latin American digital bank and financial services platform, closed at $12.89, up 1.34%. Shares moved after AI-powered financial models drew attention, while investors are watching credit losses and margins next.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.21% to 7,420.10, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 1.34% to 26,021.66. Among digital banking and financial technology services peers, SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI) closed at $17.42, down 1.64%, and Block (NYSE:XYZ) closed at $72.84, down 2.46%, showing weaker sentiment across fintech shares.Nu Holdings shares rose modestly even as fintech peers weakened, helped by interest in the company’s AI-driven credit platform and its $1 billion share repurchase program. The AI angle matters because NuFormer is already being used in credit-card decisioning and unsecured lending, making it part of Nu’s underwriting and loan-pricing engine rather than a surface-level product story.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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