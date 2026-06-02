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02.06.2026 19:06:38

Stock Market Today, June 2: Marvell and Hewlett Packard Boost Markets at Midday

At midday, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) had risen 0.20% to 7,615.12, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.20% to 27,140.75. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 0.23% to 51,194.70 as AI strength offset Middle East uncertainty.Marvell Technology surged almost 30% this morning after Nvidia CEO Jensen Huang called it the “next trillion-dollar company.” Alphabet slid on an $80 billion stock-sale plan. Hewlett Packard Enterprise soared following strong earnings and a full-year guidance raise. Shopify slipped, ending its recent winning streak.Major U.S. indexes pushed upwards this morning with tech gains again tempered by tensions in the Middle East and continued oil supply disruptions. As the S&P 500 continues its record-breaking rally, there’s growing investor caution around stretched positions, artificial intelligence (AI) spending and overvaluations. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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