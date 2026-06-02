Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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03.06.2026 00:34:39
Stock Market Today, June 2: Marvell Technology Surges After Nvidia CEO Highlights AI Infrastructure Role
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), provides data infrastructure semiconductor solutions from data center core to network edge. The stock closed at $290.79, up 32.52%, after endorsements from Nvidia’s CEO and Marvell’s new AI-focused Teralynx T100 switch left investors watching how AI infrastructure demand and custom chip wins translate into sustainable revenue growth.The company’s trading volume reached 102 million shares, coming in about 257% above compared with its three-month average of 28.5 million shares. Marvell Technology went public in 2000 and has grown 1941% since its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) edged up 0.13% to 7,609.78 while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.03% to finish at 27,093.90. Within semiconductors, industry peers Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) closed at $1,624.99 (+5.36%) and Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) ended at $96.96 (+5.94%) as AI infrastructure demand supported sector sentiment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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