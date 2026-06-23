D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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23.06.2026 22:37:11
Stock Market Today, June 23: D-Wave Quantum Jumps After Trump Signs Executive Orders Boosting Quantum Adoption
D-Wave Quantum (NYSE:QBTS), a quantum computing systems and software provider, closed at $25.03, up 2.29%. Shares rose on Tuesday after President Trump signed executive orders to accelerate U.S. quantum adoption and the development of quantum-resistant encryption. Investors are also watching D-Wave's product roadmap and upcoming quarterly earnings for progress toward commercialization.Trading volume reached 46.5 million shares, coming in about 36% above its three-month average of 34.2 million shares. D-Wave Quantum IPO'd in 2020 and has grown 146% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.44% to 7,365, and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 2.21% to 25,587. Among quantum computing peers, IonQ (NYSE:IONQ) closed at $57.85, down 0.81%, while Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) closed at $21.28, down 0.47%, showing a weaker peer tone than D-Wave Quantum.Yesterday, President Trump signed two executive orders to accelerate quantum-computing development. It will hasten federal adoption of quantum technology. Specifically, the orders aim to quicken the development of “the first-ever quantum computer powerful enough for scientific research,” to be sited at a national laboratory by 2028.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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