Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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23.06.2026 18:47:48

Stock Market Today, June 23: Sandisk Leads Tech Stock Slide as South Korea Jitters Trigger Global Pullback at Midday

At midday, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 1.06% to 7,393.73, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) sank 1.56% to 25,759.41 on an intensifying technology rout. The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) edged up 0.09% to 51,758.04.Gold prices fell 1.35% to $4134.70, and the 10-Year Treasury yield slid 0.03% to 4.48% as of midday. Technology stocks saw the biggest declines, while healthcare, consumer defensive, and utilities gained. Sandisk tumbled over 12%, and Western Digital dropped 8% this morning as a sell-off in South Korean memory giants spread to U.S. chipmakers. Micron Technology dropped almost 11% on sector-wide concerns ahead of tomorrow’s earnings. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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