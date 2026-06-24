Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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24.06.2026 23:01:46

Stock Market Today, June 24: Amazon Gains as Investors Monitor Strong Prime Day Demand and AI Shopping Activity

Amazon.com (NASDAQ:AMZN), global e-commerce, cloud infrastructure, and digital advertising platform giant, closed at $234.27. The stock edged higher on Prime Day demand, AI shopping activity, and analyst support for a Q2 revenue beat.Trading volume reached 67.7 million shares, coming in about 47% above its three-month average of 45.9 million shares. Amazon.com IPO'd in 1997 and has grown 239,256% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.10% to 7,358, while Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.43% to 25,477. Among global e-commerce, retail, cloud computing, advertising, and logistics peers, Walmart (NASDAQ:WMT) fell 0.34% to $119, while MercadoLibre (NASDAQ:MELI) rose 4.79% to $1,659.57, highlighting mixed trading across consumer and platform names.Amazon’s Prime Day event has begun, with four days of special deals and enticements to expand the company’s Prime membership base. Prime Day got off to a strong start, according to spending data from Adobe (NASDAQ:ADBE). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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