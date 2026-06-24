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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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24.06.2026 23:00:58

Stock Market Today, June 24: Micron Surges After Hours as Nasdaq Stems Losses

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.10% to 7,358.22, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.43% to 25,476.63 on semiconductor volatility, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 0.35% to 51,848.90 as it welcomed new components.Gold futures fell 3.20% to $4,016.82, and the 10-Year Treasury yield slipped 0.09% to 4.40% as of U.S. market close. Sector performance was mixed, as healthcare stocks gained 1.17% while technology dipped 0.69%.Amazon.com shares edged up slightly on Prime Day optimism, but other tech giants such as Nvidia and Apple fell. Today’s big story was Micron Technology, which reported earnings after the close. The stock finished down 0.31% but soared over 13% in after-hours trading following a beat on analyst estimates and strong guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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