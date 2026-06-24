Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
24.06.2026 23:00:58
Stock Market Today, June 24: Micron Surges After Hours as Nasdaq Stems Losses
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.10% to 7,358.22, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.43% to 25,476.63 on semiconductor volatility, while the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) gained 0.35% to 51,848.90 as it welcomed new components.Gold futures fell 3.20% to $4,016.82, and the 10-Year Treasury yield slipped 0.09% to 4.40% as of U.S. market close. Sector performance was mixed, as healthcare stocks gained 1.17% while technology dipped 0.69%.Amazon.com shares edged up slightly on Prime Day optimism, but other tech giants such as Nvidia and Apple fell. Today’s big story was Micron Technology, which reported earnings after the close. The stock finished down 0.31% but soared over 13% in after-hours trading following a beat on analyst estimates and strong guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
16:03
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.06.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
|
11.06.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nasdaq-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
11.06.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.06.26
|Nasdaq slips in volatile trading as 2026 high-flyers pull back (Financial Times)
|
05.06.26
|Nasdaq tumbles 4% as shares in chip and memory groups sink (Financial Times)
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|68,00
|-5,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.