Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
25.06.2026 23:50:35
Stock Market Today, June 25: Apple Drops After Raising Device Prices to Offset Higher Memory Costs
Apple (NASDAQ:AAPL) made news on the consumer devices side of the business today. The stock closed at $275.15, down 6.12%. Apple fell after it raised prices across Macs, iPads, home devices, and Vision Pro to offset higher memory and storage costs.Trading volume reached 106.4 million shares, coming in about 119% above its three-month average of 48.5 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.01% to 7,357, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.46% to 25,359. Among consumer electronics and personal computing hardware and software peers, Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $352.83, down 3.46%, and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ended at $343.71, down 0.46%, as Apple and other large technology names faced selling.The market tide turned against Apple and other hardware manufacturers today after Micron Technology (NASDAQ:MU) reported stellar earnings after the bell yesterday. Micron stock soared nearly 16% after blockbuster earnings that included revenue quadrupling year over year and a record adjusted gross margin of about 85%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Apple increases MacBook and iPad prices by 20% (Financial Times)
|
25.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
25.06.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt letztendlich zu (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 320,00
|-6,41%
|Apple Inc.
|250,75
|3,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.