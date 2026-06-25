Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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25.06.2026 23:50:35

Stock Market Today, June 25: Apple Drops After Raising Device Prices to Offset Higher Memory Costs

Apple (NASDAQ:AAPL) made news on the consumer devices side of the business today. The stock closed at $275.15, down 6.12%. Apple fell after it raised prices across Macs, iPads, home devices, and Vision Pro to offset higher memory and storage costs.Trading volume reached 106.4 million shares, coming in about 119% above its three-month average of 48.5 million shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.01% to 7,357, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.46% to 25,359. Among consumer electronics and personal computing hardware and software peers, Microsoft (NASDAQ:MSFT) closed at $352.83, down 3.46%, and Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ended at $343.71, down 0.46%, as Apple and other large technology names faced selling.The market tide turned against Apple and other hardware manufacturers today after Micron Technology (NASDAQ:MU) reported stellar earnings after the bell yesterday. Micron stock soared nearly 16% after blockbuster earnings that included revenue quadrupling year over year and a record adjusted gross margin of about 85%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.06.26 Apple Neutral UBS AG
25.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Apple Neutral UBS AG
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Apple Inc. 250,75 3,62% Apple Inc.

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