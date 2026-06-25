Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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25.06.2026 23:23:42

Stock Market Today, June 25: Bio-Techne Surges After Merck KGaA Announces $73-Per-Share Cash Acquisition Offer

Bio-Techne (NASDAQ:TECH), a life science reagents, instruments, and bioprocessing tools provider, closed at $70.67, up 20.02%. Merck KGaA’s $73-per-share cash offer drove the move, and investors are watching the deal timetable and any updates on closing conditions. Trading volume reached 51.3M shares, coming in about 1,378% above its three-month average of 3.5M shares.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) finished at 7,357, down 0.01%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) closed at 25,359, down 0.46%. Among life sciences tools, reagents, instruments, and diagnostics/bioprocessing services peers, Danaher closed at $193.23, up 2.31%, and Repligen closed at $145.23, up 4.93%.One week after it was reported that activist investor Ananym Capital Management had built a stake in Bio-Techne and announced it would be pushing for the company to be sold, a $73-per-share deal from Merck KGaA came in, sending shares soaring. With TECH stock now near $71, it seems the market is optimistic the deal will go through, at a time when $419 billion in healthcare deals have already been completed in 2026 -- the most since 2021.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Bio-Techne Corp 62,30 0,23% Bio-Techne Corp
Merck KGaA 145,10 -1,29% Merck KGaA
Merck Co. 112,60 2,27% Merck Co.

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