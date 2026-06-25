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WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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25.06.2026 22:52:50
Stock Market Today, June 25: BlackBerry Surges After Earnings Beat and Revenue Tops Estimates
BlackBerry (NYSE:BB), a security software and embedded systems provider, closed at $10.32, up 19.72%. Shares rose after first-quarter fiscal 2027 results showed an earnings beat and revenue above estimates. Investors are watching QNX’s momentum and updated fiscal 2027 revenue guidance. Trading volume reached 70.2M shares, coming in about 140% above its three-month average of 29.2M shares. BlackBerry IPO'd in 1999 and has grown 438% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at 7,357, down 0.01%, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished at 25,359, down 0.46%. Among cybersecurity and embedded software for enterprises and automakers, Palo Alto Networks closed at $293.09, up 2.74%, and CrowdStrike Holdings ended at $678.65, up 0.84%, showing firmer trading in sector rivals.It was a great day for BlackBerry shareholders as the company delivered Q1 sales and adjusted EBITDA growth of 26% and 144%, respectively, suggesting that its turnaround is in full effect. In addition to this impressive Q1 growth, management guided that 2027 sales will rise by roughly 11% at the midpoint and that it will generate at least $100 million in cash from operations -- up from $50 million last year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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