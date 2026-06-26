Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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26.06.2026 23:03:57
Stock Market Today, June 26: Sandisk Tumbles and Tech Weakness Weighs on Markets
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 0.05% to 7,354.02, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) declined 0.24% to 25,297.62, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) slipped 0.09% to 51,876.11, as technology weakness intensified.Gold prices rose 0.96% to $4,086.40 as of U.S. market close, while the 10-Year Treasury yield fell 0.02% to 4.38%. Consumer cyclicals gained 1.52%, while industrials dropped 1.34% and energy stocks slipped 0.57%.Sandisk shares plunged over 10% and Micron Technology fell 7% as a sell-off in memory and chipmakers weighed on the broader technology sector. Meanwhile, Broadcom and Seagate Technology also finished lower as investors questioned valuations amid shifting sentiment and rising volatility.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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26.06.26
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26.06.26
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25.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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24.06.26
|Börse New York: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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