Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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03.06.2026 22:47:41
Stock Market Today, June 3: Alphabet Falls After $84.75 Billion AI Infrastructure Equity Raise
Alphabet (NASDAQ:GOOGL), internet services including search, ads, and cloud computing, closed Wednesday at $358.68, down 0.76%. The stock was priced lower as investors reacted to dilution from Alphabet’s record-sized equity offering and are watching how efficiently new AI and cloud investments translate into growth and returns.Alphabet went public in 2004 and has grown 14202% since going its IPO.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.74% to finish Wednesday at 7,553.68, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.89% to close at 26,854. Within the internet content & information group, Meta Platforms (NASDAQ:META) closed at $622.98, up 4.24%, while Microsoft (NASDAQ:MSFT) finished at $427.34, down 3.17%, underscoring mixed sentiment across major platform peers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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