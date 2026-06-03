Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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03.06.2026 22:45:13
Stock Market Today, June 3: Nu Holdings Slides After Analyst Downgrade Highlights Margin and Leadership Risks
Nu Holdings (NYSE:NU), a digital banking provider in Latin America, closed Wednesday at $11.64, down 2.43%. The stock moved lower after another analyst downgraded it, highlighting margin pressure and leadership uncertainty. Investors are watching how the new CFO transition affects profitability trends and future guidance. Trading volume reached 106.4 million shares, about 98% above its three-month average of 53.6 million shares. Nu Holdings IPO'd in 2021 and has grown 13% since going public.The S&P 500 slipped 0.70% to 7,553, while the Nasdaq Composite fell 0.89% to 26,854. Within digital banking, industry peers Banco Bradesco closed at $3.38 (-3.70%), and Itaú Unibanco finished at $7.59 (-3.44%), underscoring broader weakness across Brazilian financial names.Nu shares slid 2% today after the stock received another downgrade, this time from Susquehanna. An analyst at the firm flipped their rating on Nu from outperform to neutral while lowering their price target from $18 to $13.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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