Rivian Automotive Aktie
WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034
|
03.06.2026 23:16:51
Stock Market Today, June 3: Rivian Automotive Jumps on Strong R2 SUV Order Interest
Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), which develops and sells electric pickup trucks and SUVs, closed Wednesday at $18.27, up 5.67%. The stock advanced after reports highlighted strong R2 SUV order interest and after robust recent results. Investors are closely watching R2 demand and potential technology-licensing deals next.Trading volume reached 50.3 million shares, coming in about 72% above its three-month average of 29.3 million shares. Rivian Automotive IPO'd in 2021 and has fallen 82% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.74% to finish Wednesday at 7,554, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) fell 0.89% to close at 26,854. Among auto manufacturers, Tesla (NASDAQ:TSLA) closed at $423.70 (-0.01%) and Ford (NYSE:F) finished at $15.71 (-2.72%), underscoring Rivian Automotive's stronger session within the group.Rivian shares have been on a tear as the start of R2 SUV sales nears. The stock has marched 23.5% higher in the lasts week as the company officially announced that June 9 will be the day order invitations begin to go out to reservation holders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rivian Automotive
|
01.05.26
|Rivian-Aktie gerät unter Druck: Kleinerer Verlust als erwartet reicht Markt nicht (finanzen.at)
|
30.04.26
|Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Rivian Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.02.26
|Rivian-Aktie legt nach überraschend starken Umsätzen zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26