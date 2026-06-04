Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
04.06.2026 23:17:20
Stock Market Today, June 4: Bank of America Rises as Cross-Border Payments Plan Expands Transaction Banking
Bank of America (NYSE:BAC), a major provider of banking and financial services, closed Thursday at $54.17, up 3.38%. The stock moved higher during Thursday’s regular session as investors responded to plans to launch cross-border real-time payments next quarter and are watching how this initiative supports growth in transaction banking.S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.41% to finish Thursday at 7,584.31, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.09% to 26,830.96. Among diversified banks, industry peers JPMorgan Chase (NYSE:JPM) closed at $310.89 (up 3.34%) and Wells Fargo (NYSE:WFC) finished at $81.62 (up 3.74%), reflecting broad strength in large financials.Bank of America shares increased alongside other major banks, supported by the company’s announcement of a cross-border real-time payments service launching next quarter. This service will accelerate international payments through BofA’s Swift and CashPro channels, offering corporate and financial institution clients an additional option for cross-border transactions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!