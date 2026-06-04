Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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04.06.2026 23:08:36
Stock Market Today, June 4: Dow Hits Record as Tech Stocks Falter
S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) up 0.41% to 7,584.31, Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) down 0.09% to 26,830.96 on chip weakness, and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) up 1.73% to a record 51,561.93 as value stocks led.Broadcom dropped 13% after underwhelming AI revenue guidance sparked a broad semiconductor sell-off, hitting names like Micron Technology and Sandisk. Alphabet broke its recent losing streak, climbing almost 4%.CrowdStrike dipped despite solid earnings as investors hoped for more momentum from the cybersecurity firm. Robinhood Markets gained even as Bitcoin tumbled, perhaps due to the firm’s recent WonderFi acquisition and efforts to diversify away from crypto. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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