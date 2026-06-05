American Airlines Aktie
WKN DE: A1W97M / ISIN: US02376R1023
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05.06.2026 23:42:27
Stock Market Today, June 5: American Airlines Rises Despite Route Suspensions
Stock in global air carrier American Airlines Group (NASDAQ:AAL)closed Friday at $13.50, up 1.50%, as commentary highlighted growth potential behind the fuel-driven profitability pressures.Trading volume reached 105.7 million shares, coming in about 75% above its three-month average of 67.4 million shares. American Airlines Group IPO'd in 2005 and has fallen 36% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 2.64% to 7,384, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 4.18% to 25,709. Among airline stocks, Delta Air Lines (NYSE:DAL) closed down 0.11% at $79.42, and United Airlines (NASDAQ:UAL) finished up 0.75% at $105.73, reflecting mixed moves across industry peers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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